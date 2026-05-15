Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Performance im Fokus
|
15.05.2026 17:59:12
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Am Freitag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,84 Prozent auf 5 825,65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,898 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,442 Prozent auf 5 908,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 934,96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 811,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 908,71 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,38 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 5 940,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 412,08 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,423 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,49 Prozent auf 244,40 EUR), Eni (+ 0,42 Prozent auf 23,66 EUR) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 27,68 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR), Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR), Airbus SE (-2,92 Prozent auf 167,64 EUR) und BMW (-2,59 Prozent auf 74,40 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 472 576 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 511,450 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
14.05.26