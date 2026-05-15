Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Freitag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,84 Prozent auf 5 825,65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,898 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,442 Prozent auf 5 908,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 934,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 811,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 908,71 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,38 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 5 940,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 412,08 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,423 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,49 Prozent auf 244,40 EUR), Eni (+ 0,42 Prozent auf 23,66 EUR) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 27,68 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR), Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR), Airbus SE (-2,92 Prozent auf 167,64 EUR) und BMW (-2,59 Prozent auf 74,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 472 576 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 511,450 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at