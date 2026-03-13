Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Freitagmittag ab

In Europa stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 5 745,28 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,872 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,375 Prozent schwächer bei 5 727,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 748,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 669,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 754,70 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 985,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 720,71 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 5 328,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,80 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 597,00 EUR), Enel (+ 2,38 Prozent auf 9,69 EUR), Eni (+ 2,13 Prozent auf 22,31 EUR), Allianz (+ 1,06 Prozent auf 354,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 33,13 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 149,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,95 Prozent auf 90,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,57 Prozent auf 45,22 EUR), adidas (-1,49 Prozent auf 139,10 EUR) und Siemens (-1,36 Prozent auf 221,65 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 934 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 454,947 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,46 Prozent.

Redaktion finanzen.at