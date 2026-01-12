Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
|
12.01.2026 09:29:47
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Montagshandels ab
Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,23 Prozent leichter bei 5 983,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,100 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent leichter bei 5 995,21 Punkten, nach 5 997,47 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 995,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 982,18 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 720,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 531,32 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Wert von 4 977,26 Punkten auf.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,71 Prozent auf 1 932,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,63 Prozent auf 28,58 EUR), Siemens (+ 0,55 Prozent auf 255,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,48 Prozent auf 126,45 EUR) und Eni (+ 0,35 Prozent auf 16,10 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Allianz (-1,31 Prozent auf 377,30 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 91,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 59,87 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,77 Prozent auf 103,05 EUR) und Deutsche Bank (-0,65 Prozent auf 32,84 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 221 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 419,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Siemens Energy AG
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|377,40
|-1,26%
|ASML NV
|1 080,80
|-1,12%
|BMW AG
|91,28
|-1,04%
|Deutsche Bank AG
|32,70
|-0,82%
|Deutsche Telekom AG
|28,67
|0,95%
|Eni S.p.A.
|16,11
|0,64%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,90
|-0,19%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|59,90
|-0,83%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,18
|-1,49%
|Rheinmetall AG
|1 926,00
|1,85%
|Siemens AG
|255,80
|0,35%
|Siemens Energy AG
|125,70
|-0,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,05
|-0,96%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 980,90
|-0,28%