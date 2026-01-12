Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Montagshandels ab

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,23 Prozent leichter bei 5 983,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,100 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent leichter bei 5 995,21 Punkten, nach 5 997,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 995,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 982,18 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 720,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 531,32 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Wert von 4 977,26 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,71 Prozent auf 1 932,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,63 Prozent auf 28,58 EUR), Siemens (+ 0,55 Prozent auf 255,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,48 Prozent auf 126,45 EUR) und Eni (+ 0,35 Prozent auf 16,10 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Allianz (-1,31 Prozent auf 377,30 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 91,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 59,87 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,77 Prozent auf 103,05 EUR) und Deutsche Bank (-0,65 Prozent auf 32,84 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 221 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 419,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at