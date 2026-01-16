Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus

Am Freitag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,33 Prozent tiefer bei 6 021,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,103 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 039,76 Zählern und damit 0,023 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 041,14 Punkte).

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 003,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 045,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,433 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 5 717,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 5 652,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 106,93 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,92 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 6,32 Prozent auf 136,30 EUR), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 217,30 EUR), Infineon (+ 0,78 Prozent auf 41,93 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 527,00 EUR) und Enel (+ 0,43 Prozent auf 9,34 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-3,67 Prozent auf 44,59 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 27,05 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 202,15 EUR), adidas (-1,54 Prozent auf 159,85 EUR) und BMW (-1,51 Prozent auf 88,72 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 869 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 420,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Mit 7,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at