EURO STOXX 50
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|Index-Performance im Blick
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17.11.2026 17:58:41
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot
Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 2,00 Prozent tiefer bei 6 221,08 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,502 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,397 Prozent tiefer bei 6 323,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 348,35 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 210,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 323,14 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 530,45 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 5 640,94 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 25,85 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,94 Prozent auf 6,23 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,80 EUR) und Infineon (-1,13 Prozent auf 48,69 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Bank (-6,00 Prozent auf 30,94 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 125,00 EUR), BASF (-2,79 Prozent auf 52,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 39,54 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 455 962 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 515,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 247,40
|-2,77%
|BASF
|52,08
|-2,71%
|Deutsche Bank AG
|30,78
|-5,41%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|Eni S.p.A.
|25,58
|-0,68%
|Infineon AG
|48,81
|0,09%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,20
|-0,75%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,53
|-2,18%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,79
|-1,18%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Siemens AG
|270,10
|-0,18%
|Siemens Energy AG
|125,34
|-1,23%
|TotalEnergies
|81,93
|0,32%
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|-2,15%
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