Das machte das Börsenbarometer in Europa am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 2,00 Prozent tiefer bei 6 221,08 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,502 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,397 Prozent tiefer bei 6 323,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 348,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 210,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 323,14 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 530,45 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 5 640,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 25,85 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,94 Prozent auf 6,23 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,80 EUR) und Infineon (-1,13 Prozent auf 48,69 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Bank (-6,00 Prozent auf 30,94 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 125,00 EUR), BASF (-2,79 Prozent auf 52,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 39,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 455 962 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 515,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at