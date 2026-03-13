Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Blick
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13.03.2026 17:58:57
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
Letztendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 5 714,61 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,872 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,375 Prozent schwächer bei 5 727,32 Punkten in den Handel, nach 5 748,89 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 669,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 796,23 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 985,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 720,71 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 328,39 Punkte.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,32 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 592,50 EUR), Enel (+ 2,50 Prozent auf 9,71 EUR), Eni (+ 2,06 Prozent auf 22,29 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,33 EUR) und Allianz (+ 1,03 Prozent auf 354,10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-5,70 Prozent auf 143,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,12 Prozent auf 89,50 EUR), Airbus SE (-2,13 Prozent auf 168,26 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,94 Prozent auf 45,05 EUR) und Siemens (-1,94 Prozent auf 220,35 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 594 318 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 454,947 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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