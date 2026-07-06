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STOXX-Handel im Fokus 06.07.2026 12:26:33

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Der Handel in Europa verläuft am ersten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent schwächer bei 6 403,36 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,504 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,111 Prozent leichter bei 6 405,54 Punkten, nach 6 412,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 403,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 431,42 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6 062,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 692,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 5 288,81 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,45 Prozent. 6 431,42 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,81 Prozent auf 1 113,20 EUR), adidas (+ 1,27 Prozent auf 187,65 EUR) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 208,65 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,67 Prozent auf 76,09 EUR), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 166,28 EUR), Siemens (-0,99 Prozent auf 281,30 EUR), Enel (-0,60 Prozent auf 10,21 EUR) und Eni (-0,41 Prozent auf 20,49 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 360 185 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BASF 47,74 0,07% BASF
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