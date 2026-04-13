Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Mit dem Euro STOXX 50 ging es zum Handelsschluss abwärts.

Letztendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 5 904,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,967 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,515 Prozent leichter bei 5 895,59 Punkten in den Montagshandel, nach 5 926,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 846,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 908,86 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Stand von 5 716,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 029,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 4 787,23 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,917 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 495,40 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 40,79 EUR), Deutsche Börse (+ 0,95 Prozent auf 254,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 553,40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 48,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 87,82 EUR), adidas (-1,31 Prozent auf 136,00 EUR) und Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 27,49 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 12 309 759 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 489,481 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,27 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at