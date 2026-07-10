Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50 aktuell
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10.07.2026 17:58:59
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich
Der Euro STOXX 50 verlor im STOXX-Handel schlussendlich 0,25 Prozent auf 6 268,56 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,328 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,278 Prozent tiefer bei 6 266,83 Punkten in den Handel, nach 6 284,27 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 242,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 287,71 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,14 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, den Wert von 6 009,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 926,11 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 5 438,27 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,15 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,08 Prozent auf 26,12 EUR), UniCredit (+ 1,56 Prozent auf 83,12 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 6,28 EUR), Deutsche Bank (+ 1,36 Prozent auf 31,35 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 503,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 152,12 EUR), Rheinmetall (-2,09 Prozent auf 992,00 EUR), Infineon (-1,19 Prozent auf 72,48 EUR), Bayer (-1,14 Prozent auf 50,12 EUR) und Deutsche Börse (-1,11 Prozent auf 249,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 443 321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 589,304 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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