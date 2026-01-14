Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Performance
|
14.01.2026 17:58:39
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels
Zum Handelsschluss fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,26 Prozent auf 6 014,10 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 5,117 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 6 030,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 029,83 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 052,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 004,15 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,315 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 720,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 552,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 980,47 Punkten gehandelt.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 7,00 Prozent auf 41,67 EUR), BASF (+ 2,78 Prozent auf 45,82 EUR), BMW (+ 2,71 Prozent auf 90,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,62 Prozent auf 527,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 103,70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-3,44 Prozent auf 206,10 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 126,15 EUR), Infineon (-2,67 Prozent auf 41,40 EUR), Airbus SE (-2,16 Prozent auf 215,50 EUR) und adidas (-1,60 Prozent auf 160,15 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 812 401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 421,090 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26