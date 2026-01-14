Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Zum Handelsschluss fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,26 Prozent auf 6 014,10 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 5,117 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 6 030,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 029,83 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 052,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 004,15 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,315 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 720,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 552,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 980,47 Punkten gehandelt.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 7,00 Prozent auf 41,67 EUR), BASF (+ 2,78 Prozent auf 45,82 EUR), BMW (+ 2,71 Prozent auf 90,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,62 Prozent auf 527,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 103,70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-3,44 Prozent auf 206,10 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 126,15 EUR), Infineon (-2,67 Prozent auf 41,40 EUR), Airbus SE (-2,16 Prozent auf 215,50 EUR) und adidas (-1,60 Prozent auf 160,15 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 812 401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 421,090 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at