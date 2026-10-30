Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Marktbericht
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30.10.2026 17:58:42
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
Zum Handelsschluss gab der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,23 Prozent auf 6 131,02 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent leichter bei 6 179,29 Punkten in den Handel, nach 6 207,07 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 123,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 179,29 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 269,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 6 344,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 699,18 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 26,09 EUR), Deutsche Börse (+ 1,75 Prozent auf 320,50 EUR) und SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 211,25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und Airbus SE (-2,02 Prozent auf 192,44 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 258 068 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 579,977 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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