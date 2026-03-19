Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Am Donnerstag fällt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1,98 Prozent auf 5 623,34 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,844 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,744 Prozent auf 5 694,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 736,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 694,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 577,15 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 059,62 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 760,35 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Stand von 5 507,36 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,88 Prozent ein. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,54 Prozent auf 23,87 EUR), Enel (-0,15 Prozent auf 9,52 EUR), Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 248,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,42 EUR) und SAP SE (-0,72 Prozent auf 160,28 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-5,58 Prozent auf 37,74 EUR), Siemens Energy (-4,14 Prozent auf 145,80 EUR), Airbus SE (-4,14 Prozent auf 163,16 EUR), UniCredit (-4,06 Prozent auf 61,00 EUR) und adidas (-3,84 Prozent auf 132,75 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4 890 031 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 459,033 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at