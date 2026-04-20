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Index im Blick 20.04.2026 09:29:16

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der Euro STOXX 50 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,22 Prozent auf 5 983,78 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,072 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 1,12 Prozent tiefer bei 5 990,12 Punkten, nach 6 057,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 971,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 990,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 501,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 892,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 4 935,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,28 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 2,91 Prozent auf 22,42 EUR), Deutsche Börse (+ 0,38 Prozent auf 262,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 29,63 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 52,68 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 563,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-3,65 Prozent auf 69,35 EUR), Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 167,32 EUR), Deutsche Bank (-2,44 Prozent auf 28,21 EUR), SAP SE (-2,39 Prozent auf 152,50 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 90,82 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 499 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 479,460 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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