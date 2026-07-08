Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittwochmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwoch mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,09 Prozent auf 6 188,02 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 5,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent leichter bei 6 315,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 319,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 181,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 315,94 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 3,40 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 08.06.2026, den Wert von 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Wert von 5 913,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 5 371,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,77 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,48 Prozent auf 21,25 EUR), BASF (+ 1,09 Prozent auf 47,87 EUR), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,56 EUR), Enel (-0,91 Prozent auf 10,06 EUR) und Deutsche Börse (-1,27 Prozent auf 256,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Bank (-5,90 Prozent auf 30,40 EUR), adidas (-4,55 Prozent auf 179,35 EUR), SAP SE (-4,09 Prozent auf 138,02 EUR), UniCredit (-3,82 Prozent auf 79,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,67 Prozent auf 44,29 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 387 807 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 627,615 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at