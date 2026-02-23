Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Am Montag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,27 Prozent schwächer bei 6 114,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,286 Prozent auf 6 113,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 151,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 100,47 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Wert von 5 948,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 5 515,09 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 474,85 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 151,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 6,58 Prozent auf 9,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,25 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 45,89 EUR), Siemens Energy (+ 0,27 Prozent auf 165,70 EUR) und UniCredit (+ 0,27 Prozent auf 73,68 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Airbus SE (-3,43 Prozent auf 183,20 EUR), SAP SE (-3,42 Prozent auf 167,86 EUR), BMW (-2,90 Prozent auf 87,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,54 Prozent auf 99,90 EUR) und Rheinmetall (-2,21 Prozent auf 1 701,50 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 912 287 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 486,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

