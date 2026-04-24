Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 5 884,55 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,936 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,336 Prozent leichter bei 5 874,91 Punkten, nach 5 894,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 842,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 922,41 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 581,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 5 948,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Stand von 5 114,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,584 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,59 Prozent auf 148,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 186,50 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 54,21 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 27,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,38 Prozent auf 266,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-4,02 Prozent auf 1 350,40 EUR), Bayer (-2,90 Prozent auf 38,88 EUR), BMW (-1,87 Prozent auf 79,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,47 Prozent auf 87,06 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,22 Prozent auf 550,80 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 040 518 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 481,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at