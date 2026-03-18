Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Zum Handelsschluss bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 5 741,88 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,821 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,453 Prozent fester bei 5 795,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 769,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 713,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 832,41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,450 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 103,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Stand von 5 741,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 485,01 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,85 Prozent ein. Bei 6 199,78 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 45,36 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 152,10 EUR), Infineon (+ 0,85 Prozent auf 39,97 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,46 Prozent auf 5,21 EUR) und UniCredit (-0,05 Prozent auf 64,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Enel (-4,29 Prozent auf 9,53 EUR), SAP SE (-2,89 Prozent auf 161,44 EUR), Deutsche Telekom (-2,72 Prozent auf 32,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,67 Prozent auf 538,60 EUR) und adidas (-1,81 Prozent auf 138,05 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 686 320 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 460,112 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at