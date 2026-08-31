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Kursverlauf 31.08.2026 17:58:29

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am ersten Tag der Woche Verluste.

Am Montag stand der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,91 Prozent im Minus bei 6 426,42 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,534 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,129 Prozent schwächer bei 6 477,32 Punkten, nach 6 485,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 424,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 481,60 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 6 358,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 6 050,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 351,73 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,85 Prozent. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2,08 Prozent auf 23,26 EUR), BASF (+ 0,88 Prozent auf 52,98 EUR), Bayer (+ 0,76 Prozent auf 49,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,59 Prozent auf 47,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,34 Prozent auf 77,68 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,02 Prozent auf 142,18 EUR), Rheinmetall (-3,79 Prozent auf 1 110,80 EUR), Airbus SE (-2,92 Prozent auf 197,22 EUR), adidas (-1,82 Prozent auf 151,40 EUR) und Siemens (-1,47 Prozent auf 285,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 092 604 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 575,969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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