Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter

Am Montag stand der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,91 Prozent im Minus bei 6 426,42 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,534 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,129 Prozent schwächer bei 6 477,32 Punkten, nach 6 485,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 424,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 481,60 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 6 358,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 6 050,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 351,73 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,85 Prozent. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2,08 Prozent auf 23,26 EUR), BASF (+ 0,88 Prozent auf 52,98 EUR), Bayer (+ 0,76 Prozent auf 49,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,59 Prozent auf 47,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,34 Prozent auf 77,68 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,02 Prozent auf 142,18 EUR), Rheinmetall (-3,79 Prozent auf 1 110,80 EUR), Airbus SE (-2,92 Prozent auf 197,22 EUR), adidas (-1,82 Prozent auf 151,40 EUR) und Siemens (-1,47 Prozent auf 285,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 092 604 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 575,969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at