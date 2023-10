Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,08 Prozent tiefer bei 4 195,05 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,669 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,022 Prozent leichter bei 4 197,30 Punkten in den Handel, nach 4 198,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 188,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 197,30 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 223,48 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2023, den Wert von 4 391,76 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2022, einen Stand von 3 362,40 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 8,79 Prozent. Bei 4 491,51 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 0,78 Prozent auf 42,47 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,64 Prozent auf 109,32 EUR), Eni (+ 0,59 Prozent auf 15,42 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,56 Prozent auf 20,59 EUR) und BMW (+ 0,45 Prozent auf 98,88 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Ferrari (-2,04 Prozent auf 292,40 EUR), Flutter Entertainment (-0,88 Prozent auf 134,65 GBP), UniCredit (-0,88 Prozent auf 22,72 EUR), SAP SE (-0,83 Prozent auf 124,60 EUR) und Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 160,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 199 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 342,645 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Mit 10,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at