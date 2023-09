Schwacher Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstag.

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 1,06 Prozent auf 3 964,79 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4 005,17 Zählern und damit 0,048 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 007,10 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 005,17 Punkte, das Tagestief hingegen 3 963,77 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,29 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 893,92 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.06.2023, den Stand von 3 967,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, stand der STOXX 50 bei 3 458,51 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,57 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Prosus (-3,25 Prozent auf 27,83 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,91 Prozent auf 125,92 EUR), Novo Nordisk (-2,34 Prozent auf 86,84 EUR), Glencore (-2,21 Prozent auf 4,54 GBP) und BASF (-1,94 Prozent auf 44,80 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 700 727 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 388,795 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,22 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

