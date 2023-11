Schwacher Wochentag in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 4 056,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,522 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,210 Prozent auf 4 069,65 Punkte an der Kurstafel, nach 4 061,12 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 050,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 083,18 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,812 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 4 174,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 4 407,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 3 651,02 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 5,19 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,37 Prozent auf 383,70 EUR), Stellantis (+ 0,85 Prozent auf 17,65 EUR), Allianz (+ 0,81 Prozent auf 222,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 20,63 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,62 Prozent auf 2,47 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-2,14 Prozent auf 42,61 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 27,23 EUR), adidas (-0,89 Prozent auf 165,72 EUR), Bayer (-0,81 Prozent auf 40,33 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,75 Prozent auf 36,49 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 220 426 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 335,104 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at