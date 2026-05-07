Schwacher Wochentag in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags

Am vierten Tag der Woche halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,03 Prozent tiefer bei 6 025,34 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,911 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,093 Prozent stärker bei 6 032,75 Punkten, nach 6 027,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 024,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 066,39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,49 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Wert von 5 633,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 5 998,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 230,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,99 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 3,60 Prozent auf 61,36 EUR), BMW (+ 1,99 Prozent auf 83,02 EUR), adidas (+ 1,18 Prozent auf 150,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,82 Prozent auf 88,78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,81 Prozent auf 47,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-2,73 Prozent auf 37,46 EUR), Rheinmetall (-2,61 Prozent auf 1 404,00 EUR), BASF (-2,57 Prozent auf 51,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 512,80 EUR) und Deutsche Börse (-1,82 Prozent auf 247,80 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 404 239 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 473,679 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,47 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at