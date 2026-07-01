Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 01.07.2026 15:58:44

Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags

Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus.

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,76 Prozent im Minus bei 5 374,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,047 Prozent schwächer bei 5 413,40 Punkten in den Handel, nach 5 415,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 365,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 414,88 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,568 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 157,60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 4 977,72 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 4 452,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 426,90 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 1 036,40 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 138,46 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 197,90 EUR), Rolls-Royce (+ 1,56 Prozent auf 14,67 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 82,62 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-2,33 Prozent auf 12,19 GBP), BP (-2,25 Prozent auf 4,57 GBP), Siemens (-2,21 Prozent auf 274,95 EUR), Richemont (-2,04 Prozent auf 182,75 CHF) und BAT (-1,86 Prozent auf 45,90 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 069 602 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 621,294 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten