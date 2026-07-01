Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,76 Prozent im Minus bei 5 374,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,047 Prozent schwächer bei 5 413,40 Punkten in den Handel, nach 5 415,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 365,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 414,88 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,568 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 157,60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 4 977,72 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 4 452,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 426,90 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 1 036,40 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 138,46 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 197,90 EUR), Rolls-Royce (+ 1,56 Prozent auf 14,67 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 82,62 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-2,33 Prozent auf 12,19 GBP), BP (-2,25 Prozent auf 4,57 GBP), Siemens (-2,21 Prozent auf 274,95 EUR), Richemont (-2,04 Prozent auf 182,75 CHF) und BAT (-1,86 Prozent auf 45,90 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 069 602 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 621,294 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at