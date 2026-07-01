Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Marktbericht
|
01.07.2026 15:58:44
Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags
Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,76 Prozent im Minus bei 5 374,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,047 Prozent schwächer bei 5 413,40 Punkten in den Handel, nach 5 415,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 365,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 414,88 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,568 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 157,60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 4 977,72 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 4 452,92 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 426,90 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 1 036,40 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 138,46 EUR), Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 197,90 EUR), Rolls-Royce (+ 1,56 Prozent auf 14,67 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 82,62 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-2,33 Prozent auf 12,19 GBP), BP (-2,25 Prozent auf 4,57 GBP), Siemens (-2,21 Prozent auf 274,95 EUR), Richemont (-2,04 Prozent auf 182,75 CHF) und BAT (-1,86 Prozent auf 45,90 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 069 602 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 621,294 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27