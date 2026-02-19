Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

STOXX 50-Performance im Fokus 19.02.2026 12:26:57

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben

Der STOXX 50 verliert aktuell an Wert.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,79 Prozent auf 5 202,23 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 5 238,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 243,87 Punkten am Vortag.

Bei 5 201,47 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 240,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,908 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 062,34 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Stand von 4 710,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 708,77 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,94 Prozent zu. Bei 5 249,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 3,98 Prozent auf 23,23 GBP), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 721,50 EUR), Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 79,63 CHF), BAT (+ 0,51 Prozent auf 43,66 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 32,53 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-6,32 Prozent auf 187,88 EUR), Enel (-4,17 Prozent auf 8,91 EUR), Rio Tinto (-3,84 Prozent auf 71,05 GBP), AstraZeneca (-1,71 Prozent auf 152,76 GBP) und UniCredit (-1,41 Prozent auf 73,66 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 439 468 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 464,811 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,99 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.02.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
03.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
03.02.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
