Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Heute zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,38 Prozent leichter bei 5 161,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,138 Prozent auf 5 173,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 180,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 224,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 161,39 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 070,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 972,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 584,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,12 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2,91 Prozent auf 5,76 EUR), Unilever (+ 2,23 Prozent auf 42,85 GBP), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 167,75 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,63 Prozent auf 456,20 EUR) und Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 77,73 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,92 Prozent auf 148,30 EUR), HSBC (-4,36 Prozent auf 13,11 GBP), BP (-2,99 Prozent auf 5,29 GBP), Rolls-Royce (-2,68 Prozent auf 12,25 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,61 Prozent auf 80,52 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 26 535 528 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 563,558 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,00 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,79 Prozent.

Redaktion finanzen.at