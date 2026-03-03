Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,56 Prozent leichter bei 5 120,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,534 Prozent auf 5 174,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 201,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 174,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 120,57 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Stand von 5 133,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 807,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 809,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,30 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,02 Prozent auf 4,93 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,08 Prozent auf 31,35 GBP), BAT (-0,07 Prozent auf 46,15 GBP), Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 82,96 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF), Intesa Sanpaolo (-3,53 Prozent auf 5,44 EUR), UniCredit (-3,41 Prozent auf 68,00 EUR), UBS (-3,36 Prozent auf 30,76 CHF) und Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 814 821 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 466,510 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,74 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.

