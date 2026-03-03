BP Aktie
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,56 Prozent leichter bei 5 120,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,534 Prozent auf 5 174,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 201,94 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 174,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 120,57 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Stand von 5 133,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 807,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 809,98 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,30 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,02 Prozent auf 4,93 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,08 Prozent auf 31,35 GBP), BAT (-0,07 Prozent auf 46,15 GBP), Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 82,96 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF), Intesa Sanpaolo (-3,53 Prozent auf 5,44 EUR), UniCredit (-3,41 Prozent auf 68,00 EUR), UBS (-3,36 Prozent auf 30,76 CHF) und Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 814 821 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 466,510 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,74 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|354,00
|-4,63%
|ASML NV
|1 159,20
|-4,58%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,60
|-1,13%
|BNP Paribas S.A.
|88,05
|-5,02%
|BP plc (British Petrol)
|5,62
|0,04%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,37
|-4,28%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,96
|-1,18%
|Novartis AG
|139,85
|-2,13%
|Rheinmetall AG
|1 612,00
|-1,98%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|35,61
|-1,41%
|UBS
|33,34
|-4,63%
|UniCredit S.p.A.
|66,73
|-4,96%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|589,60
|-4,38%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 068,71
|-2,56%
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.