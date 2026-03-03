BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 03.03.2026 09:30:43

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

STOXX 50-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,56 Prozent leichter bei 5 120,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,534 Prozent auf 5 174,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 201,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 174,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 120,57 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Stand von 5 133,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 807,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 809,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,30 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,02 Prozent auf 4,93 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,08 Prozent auf 31,35 GBP), BAT (-0,07 Prozent auf 46,15 GBP), Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 82,96 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF), Intesa Sanpaolo (-3,53 Prozent auf 5,44 EUR), UniCredit (-3,41 Prozent auf 68,00 EUR), UBS (-3,36 Prozent auf 30,76 CHF) und Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 814 821 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 466,510 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,74 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Analysen
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 354,00 -4,63% Allianz
ASML NV 1 159,20 -4,58% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 52,60 -1,13% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 88,05 -5,02% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,62 0,04% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,37 -4,28% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 89,96 -1,18% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 139,85 -2,13% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 612,00 -1,98% Rheinmetall AG
Shell (ex Royal Dutch Shell) 35,61 -1,41% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UBS 33,34 -4,63% UBS
UniCredit S.p.A. 66,73 -4,96% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,60 -4,38% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 068,71 -2,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen