Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Performance im Blick
|
12.01.2026 09:29:47
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Am Montag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,17 Prozent auf 5 076,66 Punkte abwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,061 Prozent auf 5 082,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 085,28 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 082,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 073,10 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 814,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 701,04 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Wert von 4 379,94 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 1,72 Prozent auf 41,30 GBP), Rheinmetall (+ 1,71 Prozent auf 1 932,50 EUR), Diageo (+ 1,69 Prozent auf 16,58 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,63 Prozent auf 28,58 EUR) und Siemens (+ 0,55 Prozent auf 255,60 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Allianz (-1,31 Prozent auf 377,30 EUR), National Grid (-0,95 Prozent auf 11,81 GBP), HSBC (-0,94 Prozent auf 11,83 GBP), AstraZeneca (-0,91 Prozent auf 140,86 GBP) und UBS (-0,89 Prozent auf 37,81 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. 758 338 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 419,229 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,60 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|378,90
|-0,86%
|ASML NV
|1 076,60
|-1,50%
|AstraZeneca PLC
|163,60
|0,34%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47,35
|0,21%
|BNP Paribas S.A.
|85,87
|-0,85%
|Deutsche Telekom AG
|28,55
|0,53%
|Diageo plc
|19,00
|0,26%
|HSBC Holdings plc
|13,72
|-0,29%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,92
|0,30%
|National Grid plc
|13,70
|0,00%
|Rheinmetall AG
|1 919,00
|1,48%
|Rolls-Royce Plc
|15,00
|-0,53%
|Siemens AG
|257,00
|0,82%
|UBS
|40,44
|-0,86%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 078,42
|-0,13%