Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Montag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,17 Prozent auf 5 076,66 Punkte abwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,061 Prozent auf 5 082,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 085,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 082,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 073,10 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 814,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 701,04 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Wert von 4 379,94 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 1,72 Prozent auf 41,30 GBP), Rheinmetall (+ 1,71 Prozent auf 1 932,50 EUR), Diageo (+ 1,69 Prozent auf 16,58 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,63 Prozent auf 28,58 EUR) und Siemens (+ 0,55 Prozent auf 255,60 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Allianz (-1,31 Prozent auf 377,30 EUR), National Grid (-0,95 Prozent auf 11,81 GBP), HSBC (-0,94 Prozent auf 11,83 GBP), AstraZeneca (-0,91 Prozent auf 140,86 GBP) und UBS (-0,89 Prozent auf 37,81 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. 758 338 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 419,229 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,60 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at