BP Aktie

BP

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Kursentwicklung im Fokus 13.02.2026 12:27:40

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Freitagmittag zurück

Der STOXX 50 wagt sich am Freitag nicht aus der Reserve.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,10 Prozent auf 5 147,21 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,047 Prozent fester bei 5 154,93 Punkten, nach 5 152,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 166,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 139,69 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,212 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 113,70 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Stand von 4 849,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der STOXX 50 bei 4 725,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,83 Prozent. 5 211,23 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 913,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 5,70 Prozent auf 21,69 GBP), Rolls-Royce (+ 3,06 Prozent auf 12,64 GBP), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 613,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,65 Prozent auf 76,44 GBP) und Airbus SE (+ 1,40 Prozent auf 193,04 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens (-3,74 Prozent auf 247,40 EUR), UniCredit (-2,90 Prozent auf 72,05 EUR), Rio Tinto (-2,08 Prozent auf 70,61 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,04 Prozent auf 5,75 EUR) und HSBC (-1,71 Prozent auf 12,45 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 319 122 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 468,145 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

