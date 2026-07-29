Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 5 425,38 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,137 Prozent leichter bei 5 431,78 Punkten, nach 5 439,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 460,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 411,21 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,158 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 360,10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Stand von 4 992,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 515,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,45 Prozent. 5 489,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 3,28 Prozent auf 43,83 CHF), Rio Tinto (+ 2,49 Prozent auf 70,36 GBP), BP (+ 2,28 Prozent auf 5,38 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,42 Prozent auf 32,81 GBP) und AstraZeneca (+ 0,94 Prozent auf 130,62 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 063,20 EUR), Richemont (-1,78 Prozent auf 190,20 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Unilever (-1,56 Prozent auf 49,20 GBP) und Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 27,20 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 635 641 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 551,071 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,75 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at