GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|STOXX 50-Performance
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12.08.2026 16:00:32
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:43 Uhr um 0,21 Prozent leichter bei 5 536,59 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,015 Prozent schwächer bei 5 547,35 Punkten, nach 5 548,17 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 560,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 529,38 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,158 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 5 374,81 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 5 035,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 482,32 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,69 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 184,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 164,26 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 84,26 CHF), Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 15,55 GBP) und National Grid (+ 1,31 Prozent auf 12,01 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-2,68 Prozent auf 194,65 CHF), RELX (-2,15 Prozent auf 25,52 GBP), GSK (-1,90 Prozent auf 18,60 GBP), BP (-1,88 Prozent auf 5,26 GBP) und Roche (-1,60 Prozent auf 363,00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 021 019 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 583,446 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
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|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,92
|-0,18%
|ASML NV
|1 606,80
|0,34%
|BP plc (British Petrol)
|6,12
|0,36%
|GSK PLC Registered Shs
|21,68
|0,00%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,90
|-0,03%
|National Grid plc
|14,11
|-0,04%
|Prosus N.V.
|38,24
|0,38%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,98
|-0,07%
|Rheinmetall AG
|1 172,40
|0,10%
|Richemont
|209,00
|0,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|387,41
|0,15%
|Rolls-Royce Plc
|18,11
|0,19%
|Siemens Energy AG
|160,00
|-0,62%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 527,34
|0,01%
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