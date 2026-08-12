GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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STOXX 50-Performance 12.08.2026 16:00:32

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa nachmittags.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:43 Uhr um 0,21 Prozent leichter bei 5 536,59 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,015 Prozent schwächer bei 5 547,35 Punkten, nach 5 548,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 560,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 529,38 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,158 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 5 374,81 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 5 035,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 482,32 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,69 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 184,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 164,26 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 84,26 CHF), Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 15,55 GBP) und National Grid (+ 1,31 Prozent auf 12,01 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-2,68 Prozent auf 194,65 CHF), RELX (-2,15 Prozent auf 25,52 GBP), GSK (-1,90 Prozent auf 18,60 GBP), BP (-1,88 Prozent auf 5,26 GBP) und Roche (-1,60 Prozent auf 363,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 021 019 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 583,446 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,92 -0,18% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 606,80 0,34% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,12 0,36% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,68 0,00% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,90 -0,03% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,11 -0,04% National Grid plc
Prosus N.V. 38,24 0,38% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,98 -0,07% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 172,40 0,10% Rheinmetall AG
Richemont 209,00 0,05% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,41 0,15% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 18,11 0,19% Rolls-Royce Plc
Siemens Energy AG 160,00 -0,62% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 527,34 0,01%

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