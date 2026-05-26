Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt letztendlich

Der STOXX 50 bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Zum Handelsende bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,66 Prozent leichter bei 5 220,91 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,039 Prozent schwächer bei 5 253,49 Punkten, nach 5 255,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 220,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 264,47 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Wert von 5 056,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der STOXX 50 5 287,23 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 550,34 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,32 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 1,94 Prozent auf 79,28 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 157,70 CHF), National Grid (+ 1,01 Prozent auf 12,94 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,99 Prozent auf 12,61 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-4,03 Prozent auf 5,29 GBP), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,61 Prozent auf 91,76 GBP), Siemens (-1,52 Prozent auf 272,55 EUR) und Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 29,05 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 72 734 692 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 543,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at