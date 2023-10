Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,87 Prozent auf 3 852,77 Punkte nach unten. In den Handel ging der STOXX 50 0,068 Prozent leichter bei 3 883,83 Punkten, nach 3 886,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 848,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 898,31 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 967,72 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 03.07.2023, mit 3 988,32 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 347,44 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 4,53 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1,72 Prozent auf 6,54 GBP), Unilever (+ 0,72 Prozent auf 40,54 GBP), Diageo (+ 0,25 Prozent auf 30,16 GBP), RELX (+ 0,15 Prozent auf 27,60 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,10 Prozent auf 57,66 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Enel (-2,91 Prozent auf 5,52 EUR), Glencore (-2,30 Prozent auf 4,53 GBP), Bayer (-2,20 Prozent auf 43,88 EUR), UBS (-1,96 Prozent auf 21,98 CHF) und National Grid (-1,87 Prozent auf 9,32 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 21 751 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 357,028 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,03 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

