Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Kursverlauf
|
23.02.2026 09:29:58
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach
Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 5 243,40 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,216 Prozent auf 5 247,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 258,66 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 248,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 239,83 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der STOXX 50 5 058,98 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 713,52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 734,68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 267,15 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Punkten.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,48 Prozent auf 9,40 EUR), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 571,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Richemont (+ 0,34 Prozent auf 162,85 CHF) und HSBC (+ 0,26 Prozent auf 12,93 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 77,90 GBP), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR) und Diageo (-0,86 Prozent auf 18,35 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 123 117 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 486,672 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Enel S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,88
|-1,57%
|ASML NV
|1 230,20
|-1,33%
|BNP Paribas S.A.
|95,91
|0,61%
|BP plc (British Petrol)
|5,36
|-0,76%
|Diageo plc
|21,10
|-0,94%
|Enel S.p.A.
|9,56
|5,32%
|HSBC Holdings plc
|14,90
|0,13%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,87
|0,27%
|London Stock Exchange (LSE)
|90,50
|-1,09%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|546,40
|0,96%
|Novartis AG
|138,45
|0,29%
|Rheinmetall AG
|1 703,50
|-1,76%
|Richemont
|178,90
|0,03%
|SAP SE
|171,20
|-0,49%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|629,40
|1,61%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 252,70
|-0,11%