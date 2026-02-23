Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 23.02.2026 09:29:58

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 5 243,40 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,216 Prozent auf 5 247,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 258,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 248,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 239,83 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der STOXX 50 5 058,98 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 713,52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 734,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 267,15 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,48 Prozent auf 9,40 EUR), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 571,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Richemont (+ 0,34 Prozent auf 162,85 CHF) und HSBC (+ 0,26 Prozent auf 12,93 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 77,90 GBP), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR) und Diageo (-0,86 Prozent auf 18,35 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 123 117 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 486,672 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

mehr Analysen
20.02.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
19.02.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 186,88 -1,57% Airbus SE
ASML NV 1 230,20 -1,33% ASML NV
BNP Paribas S.A. 95,91 0,61% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,36 -0,76% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 21,10 -0,94% Diageo plc
Enel S.p.A. 9,56 5,32% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 14,90 0,13% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,87 0,27% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 90,50 -1,09% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 546,40 0,96% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 138,45 0,29% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 703,50 -1,76% Rheinmetall AG
Richemont 178,90 0,03% Richemont
SAP SE 171,20 -0,49% SAP SE
Zurich Insurance AG (Zürich) 629,40 1,61% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 252,70 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen