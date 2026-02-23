Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 5 243,40 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,216 Prozent auf 5 247,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 258,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 248,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 239,83 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der STOXX 50 5 058,98 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 713,52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 734,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 267,15 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,48 Prozent auf 9,40 EUR), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 571,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Richemont (+ 0,34 Prozent auf 162,85 CHF) und HSBC (+ 0,26 Prozent auf 12,93 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 77,90 GBP), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR) und Diageo (-0,86 Prozent auf 18,35 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 123 117 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 486,672 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

