Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,12 Prozent auf 5 281,14 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,037 Prozent auf 5 285,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 287,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 311,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 272,21 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,645 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 106,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 788,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 761,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,54 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,35 Prozent auf 88,70 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR), Diageo (+ 2,84 Prozent auf 16,31 GBP), AstraZeneca (+ 2,12 Prozent auf 154,30 GBP) und Novartis (+ 1,84 Prozent auf 130,46 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-3,81 Prozent auf 156,50 CHF), SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR), UBS (-1,89 Prozent auf 31,70 CHF), Siemens (-1,51 Prozent auf 244,90 EUR) und Airbus SE (-1,47 Prozent auf 184,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 633 132 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 496,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at