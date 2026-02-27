UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Blick 27.02.2026 15:58:47

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Derzeit agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,12 Prozent auf 5 281,14 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,037 Prozent auf 5 285,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 287,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 311,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 272,21 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,645 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 106,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 788,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 761,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,54 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,35 Prozent auf 88,70 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR), Diageo (+ 2,84 Prozent auf 16,31 GBP), AstraZeneca (+ 2,12 Prozent auf 154,30 GBP) und Novartis (+ 1,84 Prozent auf 130,46 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-3,81 Prozent auf 156,50 CHF), SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR), UBS (-1,89 Prozent auf 31,70 CHF), Siemens (-1,51 Prozent auf 244,90 EUR) und Airbus SE (-1,47 Prozent auf 184,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 633 132 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 496,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
26.02.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 183,30 -1,78% Airbus SE
ASML NV 1 220,60 -1,44% ASML NV
AstraZeneca PLC 176,30 2,23% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 94,51 -2,13% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,47 1,71% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 33,98 2,91% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 18,90 3,56% Diageo plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 -1,58% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,00 4,57% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 142,05 1,18% Novartis AG
Richemont 172,20 -3,39% Richemont
SAP SE 170,22 -1,75% SAP SE
Siemens AG 245,95 -1,22% Siemens AG
UBS 34,98 -1,19% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 294,26 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen