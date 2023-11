Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der STOXX 50 am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Am Freitag verbuchte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,63 Prozent auf 3 873,66 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,031 Prozent tiefer bei 3 897,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 898,27 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 868,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 904,31 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, lag der STOXX 50 bei 3 852,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 932,43 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 03.11.2022, mit 3 539,48 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 5,10 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,60 Prozent auf 112,45 CHF), Bayer (+ 1,89 Prozent auf 42,06 EUR), BASF (+ 0,80 Prozent auf 43,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,66 Prozent auf 57,90 EUR) und BAT (+ 0,62 Prozent auf 25,27 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Reckitt Benckiser (-2,35 Prozent auf 54,12 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 375,00 EUR), RELX (-1,87 Prozent auf 28,35 GBP), BP (-1,75 Prozent auf 4,90 GBP) und Novartis (-1,56 Prozent auf 83,34 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 30 136 557 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 412,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,73 Prozent die höchste Dividendenrendite.

