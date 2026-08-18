Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mit Abgaben

Der STOXX 50 bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,41 Prozent auf 5 477,77 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,115 Prozent tiefer bei 5 494,22 Punkten, nach 5 500,53 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 495,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 463,34 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 5 385,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 068,47 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 4 560,60 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,50 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,87 Prozent auf 5,29 GBP), RELX (+ 1,86 Prozent auf 25,16 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 28,91 EUR), SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 182,34 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,28 Prozent auf 33,72 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,77 Prozent auf 156,66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,10 Prozent auf 81,26 CHF), Siemens (-1,45 Prozent auf 278,20 EUR), Rio Tinto (-0,96 Prozent auf 70,57 GBP) und UBS (-0,80 Prozent auf 43,20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 495 152 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 608,806 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at