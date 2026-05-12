London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

STOXX 50-Marktbericht 12.05.2026 12:27:10

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags im Minus

Der STOXX 50 notiert am Dienstag im Minus.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 5 042,50 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,734 Prozent leichter bei 5 037,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 074,85 Punkten am Vortag.

Bei 5 009,89 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 049,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 5 108,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 152,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der STOXX 50 bei 4 517,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 1,99 Prozent auf 44,66 GBP), BP (+ 1,95 Prozent auf 5,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,86 Prozent auf 91,88 GBP), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 156,60 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,73 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,05 Prozent auf 469,10 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 143,60 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 173,26 EUR), Rolls-Royce (-2,12 Prozent auf 12,02 GBP) und RELX (-1,83 Prozent auf 24,09 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5 049 921 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 508,520 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

11.05.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
01.05.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
24.04.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
