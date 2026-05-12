London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
STOXX 50-Marktbericht
|
12.05.2026 12:27:10
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags im Minus
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 5 042,50 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,734 Prozent leichter bei 5 037,58 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 074,85 Punkten am Vortag.
Bei 5 009,89 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 049,52 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 5 108,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 152,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der STOXX 50 bei 4 517,26 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 1,99 Prozent auf 44,66 GBP), BP (+ 1,95 Prozent auf 5,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,86 Prozent auf 91,88 GBP), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 156,60 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,73 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,05 Prozent auf 469,10 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 143,60 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 173,26 EUR), Rolls-Royce (-2,12 Prozent auf 12,02 GBP) und RELX (-1,83 Prozent auf 24,09 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5 049 921 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 508,520 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11.05.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|ASML NV
|1 300,80
|-1,93%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,22
|2,23%
|BNP Paribas S.A.
|90,79
|-2,28%
|BP plc (British Petrol)
|6,32
|1,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,76
|-1,66%
|London Stock Exchange (LSE)
|106,10
|1,10%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|466,40
|-6,46%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28,06
|-1,20%
|Rheinmetall AG
|1 157,20
|-1,75%
|Richemont
|169,20
|0,65%
|Rolls-Royce Plc
|13,80
|-2,53%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,55
|0,97%
|Siemens Energy AG
|173,48
|-2,67%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 036,03
|-0,76%