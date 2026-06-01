London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Index-Performance im Blick
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01.06.2026 17:58:32
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
Schlussendlich sank der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,82 Prozent auf 5 147,92 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 5 189,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 190,62 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 194,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 135,43 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 071,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 294,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 532,10 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), RELX (+ 3,80 Prozent auf 25,43 GBP), BP (+ 2,70 Prozent auf 5,36 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,50 Prozent auf 31,96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,82 Prozent auf 91,86 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1 207,00 EUR), Rolls-Royce (-4,83 Prozent auf 12,73 GBP), Roche (-3,61 Prozent auf 317,40 CHF), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR) und Novartis (-3,33 Prozent auf 113,90 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 445 589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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