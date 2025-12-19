BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

STOXX 50 aktuell 19.12.2025 12:27:06

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Das macht der STOXX 50 heute.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 4 848,71 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,075 Prozent schwächer bei 4 856,68 Punkten, nach 4 860,31 Punkten am Vortag.

Bei 4 848,51 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 862,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,613 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 710,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 596,94 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Stand von 4 320,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 1,20 Prozent auf 11,58 GBP), Enel (+ 0,88 Prozent auf 8,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 554,60 EUR), Roche (+ 0,69 Prozent auf 321,70 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 594,60 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,36 Prozent auf 206,60 EUR), Richemont (-1,24 Prozent auf 167,50 CHF), Nestlé (-1,20 Prozent auf 78,92 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,99 Prozent auf 88,02 GBP) und BAT (-0,95 Prozent auf 42,44 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 996 400 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 338,763 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

