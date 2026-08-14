AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50 aktuell
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14.08.2026 15:58:45
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer
Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 5 511,37 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,081 Prozent schwächer bei 5 522,87 Punkten, nach 5 527,34 Punkten am Vortag.
Bei 5 508,92 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 531,39 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,299 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 377,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 125,52 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 4 551,58 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,65 Prozent auf 181,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,85 Prozent auf 1 197,80 EUR), RELX (+ 2,41 Prozent auf 25,51 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,41 Prozent auf 517,60 EUR) und Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 215,55 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen GSK (-2,67 Prozent auf 18,07 GBP), Roche (-2,59 Prozent auf 352,90 CHF), AstraZeneca (-2,19 Prozent auf 114,51 GBP), Novartis (-2,02 Prozent auf 121,24 CHF) und Richemont (-1,64 Prozent auf 192,40 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 659 552 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 603,950 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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