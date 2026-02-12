Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 5 148,64 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,427 Prozent höher bei 5 180,60 Punkten, nach 5 158,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 211,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 148,21 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,240 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 099,38 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 4 881,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 683,34 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,86 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 6,09 Prozent auf 32,22 EUR), RELX (+ 1,94 Prozent auf 20,52 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,87 Prozent auf 75,20 GBP), National Grid (+ 1,77 Prozent auf 13,53 GBP) und Airbus SE (+ 1,70 Prozent auf 190,38 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-3,12 Prozent auf 4,58 GBP), HSBC (-2,97 Prozent auf 12,67 GBP), Enel (-1,90 Prozent auf 9,54 EUR), Rolls-Royce (-1,76 Prozent auf 12,26 GBP) und UBS (-1,11 Prozent auf 32,21 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 471 728 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 462,408 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at