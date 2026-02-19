BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX-Handel im Fokus
|
19.02.2026 17:58:55
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent schwächer bei 5 206,13 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,094 Prozent tiefer bei 5 238,96 Punkten, nach 5 243,87 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 240,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 194,58 Einheiten.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,983 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 062,34 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.11.2025, den Stand von 4 710,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 708,77 Punkten berechnet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,02 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 249,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), BAT (+ 2,97 Prozent auf 44,73 GBP), Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1 743,50 EUR), RELX (+ 2,64 Prozent auf 22,93 GBP) und BP (+ 2,02 Prozent auf 4,79 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), Enel (-3,83 Prozent auf 8,94 EUR), Rio Tinto (-3,67 Prozent auf 71,18 GBP), UniCredit (-2,70 Prozent auf 72,69 EUR) und UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 873 173 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 464,811 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|189,96
|1,04%
|ASML NV
|1 236,80
|0,13%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,00
|0,97%
|BNP Paribas S.A.
|94,21
|-0,08%
|BP plc (British Petrol)
|5,39
|-1,57%
|Enel S.p.A.
|9,04
|1,08%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,79
|0,68%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,36
|-0,81%
|Novartis AG
|138,30
|-0,32%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|26,34
|0,53%
|Rheinmetall AG
|1 754,00
|0,92%
|Rio Tinto plc
|81,69
|0,23%
|UBS
|35,87
|-0,39%
|UniCredit S.p.A.
|73,73
|0,90%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 231,00
|0,36%