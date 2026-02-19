BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

STOXX-Handel im Fokus 19.02.2026 17:58:55

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der STOXX 50 fiel schlussendlich.

Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent schwächer bei 5 206,13 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,094 Prozent tiefer bei 5 238,96 Punkten, nach 5 243,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 240,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 194,58 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,983 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 062,34 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.11.2025, den Stand von 4 710,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 708,77 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,02 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 249,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), BAT (+ 2,97 Prozent auf 44,73 GBP), Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1 743,50 EUR), RELX (+ 2,64 Prozent auf 22,93 GBP) und BP (+ 2,02 Prozent auf 4,79 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), Enel (-3,83 Prozent auf 8,94 EUR), Rio Tinto (-3,67 Prozent auf 71,18 GBP), UniCredit (-2,70 Prozent auf 72,69 EUR) und UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 873 173 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 464,811 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.02.26 BP Neutral UBS AG
10.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 BP Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 189,96 1,04% Airbus SE
ASML NV 1 236,80 0,13% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 52,00 0,97% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 94,21 -0,08% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,39 -1,57% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,04 1,08% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 0,68% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 88,36 -0,81% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 138,30 -0,32% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 26,34 0,53% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 754,00 0,92% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 81,69 0,23% Rio Tinto plc
UBS 35,87 -0,39% UBS
UniCredit S.p.A. 73,73 0,90% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 231,00 0,36%

