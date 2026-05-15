Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,66 Prozent leichter bei 5 040,64 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,398 Prozent auf 5 105,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 125,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 105,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 036,30 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,609 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 101,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 5 146,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der STOXX 50 bei 4 522,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2,45 Prozent auf 24,23 GBP), BP (+ 2,13 Prozent auf 5,52 GBP), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 78,07 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,46 Prozent auf 31,95 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen National Grid (-7,94 Prozent auf 11,88 GBP), Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), Rolls-Royce (-4,78 Prozent auf 11,40 GBP), Rio Tinto (-4,76 Prozent auf 77,66 GBP) und Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 24 013 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 511,450 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Mit 7,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at