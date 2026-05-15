Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Kursentwicklung im Fokus
|
15.05.2026 17:59:12
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab
Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,66 Prozent leichter bei 5 040,64 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,398 Prozent auf 5 105,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 125,52 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 105,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 036,30 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,609 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 101,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 5 146,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der STOXX 50 bei 4 522,36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2,45 Prozent auf 24,23 GBP), BP (+ 2,13 Prozent auf 5,52 GBP), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 78,07 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,46 Prozent auf 31,95 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen National Grid (-7,94 Prozent auf 11,88 GBP), Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), Rolls-Royce (-4,78 Prozent auf 11,40 GBP), Rio Tinto (-4,76 Prozent auf 77,66 GBP) und Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 24 013 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 511,450 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Mit 7,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
15.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
14.05.26