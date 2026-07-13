BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance im Blick
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13.07.2026 09:28:57
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus
Am Montag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,03 Prozent auf 5 373,01 Punkte nach unten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,412 Prozent auf 5 352,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 352,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 374,28 Punkten.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 287,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 096,84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 519,43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,39 Prozent. Bei 5 489,89 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,63 Prozent auf 4,95 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,53 Prozent auf 30,85 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 26,51 EUR), GSK (+ 1,02 Prozent auf 19,82 GBP) und RELX (+ 0,79 Prozent auf 24,36 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-0,99 Prozent auf 6,21 EUR), UniCredit (-0,97 Prozent auf 82,31 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 270,70 EUR), Rolls-Royce (-0,77 Prozent auf 14,27 GBP) und Siemens Energy (-0,60 Prozent auf 151,20 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 643 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 604,721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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