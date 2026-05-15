Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge

Der STOXX 50 zeigt sich am Mittag in Rot.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 1,45 Prozent auf 5 051,34 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,398 Prozent auf 5 105,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 125,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 048,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 105,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,398 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.04.2026, einen Stand von 5 101,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 5 146,66 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Wert von 4 522,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 1,88 Prozent auf 326,00 CHF), SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 143,28 EUR), BP (+ 1,37 Prozent auf 5,48 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR) und Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 77,64 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil National Grid (-5,27 Prozent auf 12,23 GBP), Siemens Energy (-4,33 Prozent auf 169,34 EUR), Siemens (-4,18 Prozent auf 262,25 EUR), Rio Tinto (-3,95 Prozent auf 78,32 GBP) und Rolls-Royce (-3,42 Prozent auf 11,56 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 424 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 511,450 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at