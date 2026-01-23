Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Um 15:42 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 5 043,09 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,017 Prozent stärker bei 5 056,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 055,48 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 066,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 040,83 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,03 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 894,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 786,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 521,04 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,73 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,87 Prozent auf 195,28 EUR), BP (+ 2,38 Prozent auf 4,47 GBP), Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 821,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,46 Prozent auf 65,81 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,40 Prozent auf 12,49 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Zurich Insurance (-1,84 Prozent auf 544,60 CHF), Allianz (-1,70 Prozent auf 363,70 EUR), Richemont (-1,59 Prozent auf 154,30 CHF), Nestlé (-1,58 Prozent auf 72,03 CHF) und Siemens (-1,55 Prozent auf 254,00 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 11 091 840 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 447,602 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,66 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at