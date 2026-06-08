Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index-Performance
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08.06.2026 09:29:08
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,91 Prozent auf 5 142,14 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 178,45 Zählern und damit 0,209 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 189,29 Punkte).
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 134,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 178,45 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 070,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 4 991,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 4 589,76 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,25 Prozent auf 44,59 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,12 Prozent auf 32,64 GBP), BP (+ 0,92 Prozent auf 5,51 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 448,90 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,11 Prozent auf 550,80 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Intesa Sanpaolo (-4,13 Prozent auf 5,45 EUR), UniCredit (-3,32 Prozent auf 71,03 EUR), Rolls-Royce (-2,56 Prozent auf 12,28 GBP), Airbus SE (-2,49 Prozent auf 174,54 EUR) und Siemens (-2,29 Prozent auf 262,65 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 130 925 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 563,558 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,85 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,08 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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