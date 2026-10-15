ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Index im Blick 15.10.2026 09:28:51

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

STOXX 50-Handel am Donnerstag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 5 332,51 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,175 Prozent schwächer bei 5 344,27 Punkten, nach 5 353,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 316,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 344,27 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 295,41 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 5 385,69 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 4 737,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 3,19 Prozent auf 43,96 GBP), RELX (+ 3,17 Prozent auf 28,63 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,01 Prozent auf 26,04 EUR), Nestlé (+ 2,50 Prozent auf 80,86 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,47 Prozent auf 546,60 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-7,81 Prozent auf 124,72 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,77 Prozent auf 75,12 CHF), Rio Tinto (-4,26 Prozent auf 66,28 GBP), Siemens (-2,74 Prozent auf 267,50 EUR) und Rolls-Royce (-1,92 Prozent auf 13,35 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 144 165 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,827 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 82,42 -2,11% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 477,80 -1,00% ASML NV
Barclays plc 5,12 0,75% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 51,44 2,14% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 7,16 -1,40% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,64 1,38% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,13 0,21% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 544,20 2,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 86,68 2,56% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,88 2,18% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,00 2,91% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 80,68 -1,42% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,18 1,62% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 270,50 -1,11% Siemens AG
Siemens Energy AG 133,30 -1,36% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 374,34 0,39%

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