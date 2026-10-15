ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index im Blick
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15.10.2026 09:28:51
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone
Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 5 332,51 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,175 Prozent schwächer bei 5 344,27 Punkten, nach 5 353,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 316,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 344,27 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 295,41 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 5 385,69 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 4 737,36 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 3,19 Prozent auf 43,96 GBP), RELX (+ 3,17 Prozent auf 28,63 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,01 Prozent auf 26,04 EUR), Nestlé (+ 2,50 Prozent auf 80,86 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,47 Prozent auf 546,60 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-7,81 Prozent auf 124,72 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,77 Prozent auf 75,12 CHF), Rio Tinto (-4,26 Prozent auf 66,28 GBP), Siemens (-2,74 Prozent auf 267,50 EUR) und Rolls-Royce (-1,92 Prozent auf 13,35 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 144 165 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,827 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Intesa Sanpaolo Outperform
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|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|82,42
|-2,11%
|ASML NV
|1 477,80
|-1,00%
|Barclays plc
|5,12
|0,75%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|51,44
|2,14%
|BP plc (British Petrol)
|7,16
|-1,40%
|Deutsche Telekom AG
|25,64
|1,38%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,13
|0,21%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|544,20
|2,25%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,68
|2,56%
|Novartis AG
|133,88
|2,18%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,00
|2,91%
|Rio Tinto plc
|80,68
|-1,42%
|Rolls-Royce Plc
|16,18
|1,62%
|Siemens AG
|270,50
|-1,11%
|Siemens Energy AG
|133,30
|-1,36%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 374,34
|0,39%
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