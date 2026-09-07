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STOXX-Handel im Blick 07.09.2026 09:28:53

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 5 423,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,114 Prozent auf 5 425,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 422,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 433,36 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 527,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 189,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4 546,65 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,40 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,64 EUR), Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 052,80 EUR), BP (+ 0,91 Prozent auf 5,45 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 78,30 CHF) und AstraZeneca (+ 0,60 Prozent auf 120,78 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Novartis (-3,61 Prozent auf 124,90 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 351,50 CHF), SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR), Unilever (-1,29 Prozent auf 47,02 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 521,40 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 475 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 565,562 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 83,10 0,68% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 482,20 0,45% ASML NV
AstraZeneca PLC 140,20 0,39% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,39 1,65% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 18,40 0,38% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,74 0,03% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 518,80 -1,33% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 132,90 -3,18% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 044,80 1,18% Rheinmetall AG
Richemont 194,60 -1,17% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 374,00 -1,32% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 181,68 -1,72% SAP SE
Siemens Energy AG 149,48 1,65% Siemens Energy AG
Unilever PLC 54,67 -1,07% Unilever PLC

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