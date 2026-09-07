AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX-Handel im Blick
|
07.09.2026 09:28:53
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot
Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 5 423,36 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,114 Prozent auf 5 425,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 422,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 433,36 Zählern.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 527,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 189,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4 546,65 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,40 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,64 EUR), Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 052,80 EUR), BP (+ 0,91 Prozent auf 5,45 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 78,30 CHF) und AstraZeneca (+ 0,60 Prozent auf 120,78 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Novartis (-3,61 Prozent auf 124,90 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 351,50 CHF), SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR), Unilever (-1,29 Prozent auf 47,02 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 521,40 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 475 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 565,562 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,10
|0,68%
|ASML NV
|1 482,20
|0,45%
|AstraZeneca PLC
|140,20
|0,39%
|BP plc (British Petrol)
|6,39
|1,65%
|HSBC Holdings plc
|18,40
|0,38%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,74
|0,03%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|518,80
|-1,33%
|Novartis AG
|132,90
|-3,18%
|Rheinmetall AG
|1 044,80
|1,18%
|Richemont
|194,60
|-1,17%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|374,00
|-1,32%
|SAP SE
|181,68
|-1,72%
|Siemens Energy AG
|149,48
|1,65%
|Unilever PLC
|54,67
|-1,07%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
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