Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,74 Prozent auf 24 026,45 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,041 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,248 Prozent auf 24 145,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 205,36 Punkten am Vortag.

Bei 23 955,57 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 366,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 2,71 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 491,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 028,14 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 23 081,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,09 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 601,11 Zählern markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 4,44 Prozent auf 148,10 EUR), Zalando (+ 3,74 Prozent auf 20,40 EUR), SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 171,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,97 Prozent auf 39,92 EUR) und Symrise (+ 1,64 Prozent auf 72,10 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,32 Prozent auf 46,04 EUR), Fresenius SE (-4,19 Prozent auf 46,16 EUR), Merck (-4,02 Prozent auf 118,10 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 580,50 EUR) und Siemens Energy (-2,83 Prozent auf 158,15 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 175 844 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,207 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

